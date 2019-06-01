В Херсонской области избили работника прокуратуры

В Херсонской области работник прокуратуры пытался вручить обвинительный акт директору одного из предприятий, но перепутал последнего с его братом близнецом, которым и был побит.

В результате инцидента правоохранитель получил легкие телесные повреждения.

Начато расследование.

Как сообщал УНН, в Черкассах неизвестный избил прокурора в очереди в магазин.