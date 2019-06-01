В Херсонской области избили работника прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Херсонской области во время вручения обвинительного акта избили работника прокуратуры. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
В Херсонской области работник прокуратуры пытался вручить обвинительный акт директору одного из предприятий, но перепутал последнего с его братом близнецом, которым и был побит.
В результате инцидента правоохранитель получил легкие телесные повреждения.
Начато расследование.
Как сообщал УНН, в Черкассах неизвестный избил прокурора в очереди в магазин.