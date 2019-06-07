На Харківщині побили прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Харківській області побили прокурора та зламали йому два ребра. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Причиною бійки став дорожній конфлікт, можливо, через перевищення швидкості прокурором.
Наразі не відомо, скільки осіб брали участь у бійці, за попередніми даними, 8-9.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство - ред.).
Як повідомляв УНН, на Херсонщині побили працівника прокуратури.
Також нагадаємо, що у Черкасах невідомий побив прокурора у черзі в магазин.