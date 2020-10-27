В Харьковской области пассажиры угрожали таксисту расправой - во время их задержания ранен полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Харьковской области водитель такси выбежал из автомобиля и сообщил патрульным, что пассажиры угрожают ему физической расправой. Во время задержания правонарушителей травму получил полицейский. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
"Экипаж патрульной полиции увидел автомобиль Ford, который проехал на красный сигнал светофора. После остановки автомобиля 57-летний водитель выбежал из машины и сообщил патрульным, что пассажиры угрожают ему физической расправой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с авто вышли трое неизвестных с явными признаками алкогольного опьянения. Один из них совершил конфликт с патрульным, ударил служебный автомобиль и начал убегать.
"Во время задержания правонарушителя один из полицейских получил телесное повреждение. С травмой руки он обратился в больницу. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в ранении из огнестрельного оружия таксиста в Мукачево.