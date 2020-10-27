На Харківщині пасажири погрожували таксисту розправою - під час їх затримання поранено поліцейського

"Екіпаж патрульної поліції побачив автомобіль Ford, який проїхав на червоний сигнал світлофора. Після зупинки автомобіля 57-річний водій вибіг з автівки та повідомив патрульним, що пасажири погрожують йому фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з авто вийшли троє невідомих з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Один з них вчинив конфлікт з патрульним, вдарив службовий автомобіль та почав тікати.

"Під час затримання правопорушника один з поліцейських отримав тілесне ушкодження. З травмою руки він звернувся до лікарні. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка, який обвинувачується у пораненні з вогнепальної зброї таксиста у Мукачеві.