На Харківщині пасажири погрожували таксисту розправою - під час їх затримання поранено поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Харківщині водій таксі вибіг з автівки і повідомив патрульним, що пасажири погрожують йому фізичною розправою. Під час затримання правопорушників травму отримав поліцейський. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.
"Екіпаж патрульної поліції побачив автомобіль Ford, який проїхав на червоний сигнал світлофора. Після зупинки автомобіля 57-річний водій вибіг з автівки та повідомив патрульним, що пасажири погрожують йому фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з авто вийшли троє невідомих з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Один з них вчинив конфлікт з патрульним, вдарив службовий автомобіль та почав тікати.
"Під час затримання правопорушника один з поліцейських отримав тілесне ушкодження. З травмою руки він звернувся до лікарні. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка, який обвинувачується у пораненні з вогнепальної зброї таксиста у Мукачеві.