Перед судом постане підозрюваний в обстрілі таксиста в Мукачеві

“Прокурором прокуратури Закарпатської області затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт щодо 34-річного мукачівця, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч.1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що ввечері 17 березня 2020 року неподалік автозаправної станції в міста Мукачево із вогнепальної зброї поранено працівника служби таксі. У той момент 53-річний потерпілий знаходився в автомобілі. Його було госпіталізовано, а зловмисник із місця події зник. У квітні 2020 року правопорушника розшукали і затримали.

Нагадаємо, на Закарпатті, у Мукачеві, невідомі стріляли в бік чоловіка та його машини. Водій госпіталізований з вогнепальним пораненням.