У Мукачеві невідомі обстріляли автомобіль, водій поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Закарпатті, у Мукачеві, невідомі стріляли в бік чоловіка та його машини. Водій госпіталізований з вогнепальним пораненням. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила старший інспектор ГУНП в Закарпатській області Наталія Масійко.
"Близько 22 години невідомі особи в автомобілі, ймовірно Opel, здійснили постріли в бік чоловіка і його машини Таврія. Постраждалий - чоловік 1967 року народження, доставлений у лікарню з пораненням тазу. Особи, які стріляли, і автомобіль встановлюються. Сама подія була неподалік вулиці Томаша Масарика і перехрестя Токаря", - сказала Наталія Масійко.
У поліції також повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у столиці невідомі влаштували стрілянину на Троєщині.