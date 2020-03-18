В Мукачево неизвестные обстреляли автомобиль, водитель ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На Закарпатье, в Мукачево, неизвестные стреляли в сторону мужчины и его машины. Водитель госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила старший инспектор ГУНП в Закарпатской области Наталия Масийко.
"Около 22 часов неизвестные лица в автомобиле, вероятно Opel, осуществили выстрелы в сторону мужчины и его машины Таврия. Пострадавший - мужчина 1967 года, доставлен в больницу с ранением таза. Лица, которые стреляли, и автомобиль устанавливаются. Само событие было неподалеку от улицы Томаша Масарыка и перекрестка Токаря", - сказала Наталья Масийко.
В полиции также сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине.