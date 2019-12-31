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У столиці невідомі влаштували стрілянину на Троєщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вночі невідомі обстріляли ринок на вулиці Драйзера Деснянського району столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

"Попередньо встановлено: четверо невідомих у масках забігли на територію ринку та почали стріляти у кіоски, а в один із них кинули димову шашку. Під час огляду території експерти виявили кілька стріляних гільз та рештки димової шашки. Вилучене направлено для проведення експертного дослідження.

Внаслідок протиправних дій зловмисників ніхто з громадян не постраждав.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронцями вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до цієї події.

Нагадаємо, у Києві горів ринок на Троєщині.

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