В столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ночью неизвестные обстреляли рынок на улице Драйзера Деснянского района столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Предварительно установлено: четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. При осмотре территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки. Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.
В результате противоправных действий злоумышленников никто из граждан не пострадал.
Собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранителями принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому событию.
Напомним, в Киеве горел рынок на Троещине.