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В столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине

В столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ночью неизвестные обстреляли рынок на улице Драйзера Деснянского района столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Предварительно установлено: четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. При осмотре территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки. Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

В результате противоправных действий злоумышленников никто из граждан не пострадал.

Собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранителями принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому событию.

Напомним, в Киеве горел рынок на Троещине.

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