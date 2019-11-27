У Києві горів ринок на Троєщині

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Деснянському районі міста Києва вночі виникла пожежа на території ринку на вулиці Оноре де Бальзака, 66. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Києві.

"27 листопада, о 02:28 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території ринку на вул. Оноре де Бальзака, 66, що у Деснянському районі, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Так, по прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в 1-поверховому торгівельному павільйоні на площі 60 кв. м з подальшим розповсюдженням на два поруч розташовані металеві павільйони.

О 02:57 рятувальники локалізували пожежу, попередивши подальше поширення полум’я. О 03:05 – пожежа була ліквідована.

Повідомляється, що загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з’ясовується.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві сталася пожежа на ринку "Юність".

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