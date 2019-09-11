У Києві сталася пожежа на ринку "Юність"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу на одному із столичних ринків. Пре це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ГУ ДСНС України у м. Київ.
О 10.58 до ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миропільській, 2, що у Деснянському районі Києва.
“До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події було встановлено, що загоряння сталося в одному із торговельних павільйонів на ринку”, — йдеться у повідомленні.
Пожежу на площі 30 кв. м локалізували об 11:25, а ліквідували об 11:36.
Загиблих внаслідок пожежі немає, проте під час пожежі постраждала одна жінка — її забрала швидка з діагнозом отруєння продуктами горіння.
Причина виникнення займання наразі з’ясовується.
Нагадуємо, що у зоні задимлення на арсеналі в Калинівці зафіксовано шість вибухів боєприпасів