В Киеве произошел пожар на рынке "Юность"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пожарные ликвидировали пожар на одном из столичных рынков. Пре этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС Украины в г. Киев.
В 10.58 в ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Миропольская, 2, в Деснянском районе Киева.
“К месту вызова немедленно были направленны спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия было установлено, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке”, — говорится в сообщении.
Пожар на площади 30 кв. м локализовали в 11:25, а ликвидировали о 11:36.
Погибших в результате пожара нет, однако во время пожара пострадала одна женщина — ее забрала скорая с диагнозом отравление продуктами горения.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напоминаем, что в зоне задымления на арсенале в Калиновке зафиксировано шесть взрывов боеприпасов