Перед судом предстанет подозреваемый в обстреле таксиста в Мукачево
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в ранении из огнестрельного оружия таксиста в Мукачево. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
"Прокурором прокуратуры Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мукачевца, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что вечером 17 марта 2020 неподалеку автозаправочной станции в города Мукачево из огнестрельного оружия ранен работник службы такси. В тот момент 53-летний пострадавший находился в автомобиле. Он был госпитализирован, а злоумышленник с места происшествия скрылся. В апреле 2020 правонарушителя разыскали и задержали.
Напомним, на Закарпатье, в Мукачево, неизвестные стреляли в сторону мужчины и его машины. Водитель госпитализирован с огнестрельным ранением.