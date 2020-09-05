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Перед судом предстанет подозреваемый в обстреле таксиста в Мукачево

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в ранении из огнестрельного оружия таксиста в Мукачево. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Перед судом предстанет подозреваемый в обстреле таксиста в Мукачево

"Прокурором прокуратуры Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мукачевца, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что вечером 17 марта 2020 неподалеку автозаправочной станции в города Мукачево из огнестрельного оружия ранен работник службы такси. В тот момент 53-летний пострадавший находился в автомобиле. Он был госпитализирован, а злоумышленник с места происшествия скрылся. В апреле 2020 правонарушителя разыскали и задержали.

Напомним, на Закарпатье, в Мукачево, неизвестные стреляли в сторону мужчины и его машины. Водитель госпитализирован с огнестрельным ранением.

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