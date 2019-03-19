В Харьковской области возле кафе взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта, в Харьковской области в Чугуевском районе возле кафе взорвалась граната в результате чего повреждены газель и легковой автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По предварительным выводам экспертов, в Чугуеве на участке клумбы, прилегающей к дороге "Киев-Харьков-Довжанский", произошел взрыв ручной гранаты "РГД-5". В результате взрыва в автомобиле "Газель" посыпалось стекло и повреждена легковушка. Автомобили находились на стоянке. Никто из граждан не пострадал.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, сегодня, 19 марта, в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната, которые бросили неизвестные лица.