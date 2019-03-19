На Харківщині біля кафе вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, на Харківщині у Чугуївському районі біля кафе вибухнула граната в результаті чого пошкоджено газель та легковий автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
За попередніми висновками експертів, в Чугуєві на ділянці клумби, прилеглої до дороги “Київ-Харків-Довжанський”, стався вибух ручної гранати “РГД-5”. Внаслідок вибуху в автомобілі “Газель” посипалося скло та пошкоджено легковик. Автівка знаходилася на стоянці. Ніхто з громадян не постраждав.
Речові докази вилучені та направлені на дослідження. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Чугуївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події. Всі обставини пригоди наразі встановлюють працівники поліції.
Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, у Чернівцях на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната, які кинули невідомі особи.