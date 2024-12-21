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На каких пунктах пропуска на границе Украины самые большие очереди: ситуация на утро

На каких пунктах пропуска на границе Украины самые большие очереди: ситуация на утро

Киев  •  УНН

 • 1924 просмотра

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На западных границах Украины наблюдаются очереди во всех пунктах пропуска, самая большая - в «Краковец-Корчова». За сутки границы пересекли 102 тысячи человек, из них 55 тысяч выехали из Украины.

На западных границах Украины наблюдаются очереди на большинстве пунктов пропуска, самая большая - в "Краковец-Корчова" - 150 легковых авто и 25 автобусов. На венгерской границе самая длинная очередь в ПП "Вилок - Тисабеч" - 110 легковых авто, свидетельствуют данные Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 9:30 на границе из Украины в Польшу в ПП "Устилуг - Зосин" своей очереди ожидали 95 л/а, 8 автобусов, ПП "Угринов - Долгобичув" - 50 л/а, 4 автобусов, ПП "Рава-Русская - Хребенне" - 60 л/а, 0 автобусов, ПП "Грушев - Будомеж" - 50 л/а, 14 автобусов, ПП "Шегини - Медика" - 80 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов, в ПП "Краковец - Корчева" - 150 л/а, 25 автобусов, в ПП "Смильница - Кросценко" - 60 л/а, 4 автобуса, в ПП "Ягодин-Дорогуск" - 0 автобусов (пропуск легковых авто временно не осуществляется).

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" находилось 40 л/а, 7 автобусов, а в ПП "Малый Березный - Убля" - 45 л/а, 0 пешеходов.

На украинско-венгерской границе в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" стояли 60 л/а, 0 автобусы, ПП "Вилок - Тисабеч" стояли 110 л/а, 0 пешеходов, в ПП "Лужанка - Берегшурань" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов, ПП "Дзвинково - Лонья" - 20 л/а, 0 пешеходов, ПП "Косино - Барабаш" - 50 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Румынией в ПП "Дьяково - Халмеу" находилось 20 л/а, 0 автобусов. На остальных - без очередей.

Очередей не зафиксировано на утро и в ПП на границе с Молдовой.

Дополнение

За сутки 20 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 102 тысячи человек и 20 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 55 тысяч человек. 35 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 47 тысяч человек, 33 тысячи из них - граждане Украины.

Кроме того, за сутки 20 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 14,6 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 6,9 тысячи человек, в Румынию 1 тысяча человек. В Украину за минувшие сутки вернулись из Молдовы 5,7 тысячи человек, из Румынии 850 человек. Из них 4,2 тысячи - граждане Украины.

Пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

Более чем на 50%, по сравнению с прошлой неделей: количество очередей на границе Украины с Польшей существенно увеличились20 дек. 2024, 15:57 • 17808 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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