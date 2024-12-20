Более чем на 50%, по сравнению с прошлой неделей: количество очередей на границе Украины с Польшей существенно увеличились
Киев • УНН
На украинско-польской границе существенно увеличилось количество транспортных средств по сравнению с прошлой неделей. Наибольшие очереди наблюдаются в 4 пунктах пропуска на Львовщине и Волыни.
Наиболее загруженными сейчас являются 4 пункта пропуска во Львовской области и на Волыни.
Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Государственной таможенной службы Украины.
Детали
На украинско-польской границе выросли очереди из транспортных средств: количество транспортных средств, следующих из Украины, увеличилось на 52% по сравнению с прошлой пятницей.
По состоянию на 20.12.24 4 пункта пропуска на Львовщине и Волыни являются наиболее загруженными. Речь идет о следующих пунктах:
«Устилуг - Зосин»;
«Краковец - Корчева»;
«Шегини - Медика»;
«Угринов - Долгобичув».
Таможенники советуют учесть эту информацию при планировании путешествий и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Напомним,
УНН сообщал, что на границе Украины снаблюдается увеличение пассажиропотока перед новогодне-рождественскими праздниками.
Также стало известно, что чаще всего, среди мужчин, украинскую границу пересекают водители. Среди 55 тыс. украинцев, которые получили отказ в пересечении границы, значительную часть также составляют водители, которые не смогли подтвердить цель поездки.
Перед Рождеством пассажиропоток на границе увеличился на 15%, особенно в направлении выезда. Больше всего очередей в «Краковце», «Шегинях» и «Рава-Русской», менее загружены «Смильница», «Грушев» и «Угринов».