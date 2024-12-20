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Более чем на 50%, по сравнению с прошлой неделей: количество очередей на границе Украины с Польшей существенно увеличились

Более чем на 50%, по сравнению с прошлой неделей: количество очередей на границе Украины с Польшей существенно увеличились

Киев  •  УНН

 • 7650 просмотра

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На украинско-польской границе существенно увеличилось количество транспортных средств по сравнению с прошлой неделей. Наибольшие очереди наблюдаются в 4 пунктах пропуска на Львовщине и Волыни.

Наиболее загруженными сейчас являются 4 пункта пропуска во Львовской области и на Волыни.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Государственной таможенной службы Украины.

Детали

На украинско-польской границе выросли очереди из транспортных средств: количество транспортных средств, следующих из Украины, увеличилось на 52% по сравнению с прошлой пятницей.

По состоянию на 20.12.24 4 пункта пропуска на Львовщине и Волыни являются наиболее загруженными. Речь идет о следующих пунктах: 

«Устилуг - Зосин»;

«Краковец - Корчева»;

«Шегини - Медика»;

«Угринов - Долгобичув».

Таможенники советуют учесть эту информацию при планировании путешествий и  выбирать менее загруженные пункты пропуска.    

Напомним,

УНН сообщал, что на границе Украины снаблюдается увеличение пассажиропотока перед новогодне-рождественскими праздниками.

Также стало известно, что чаще всего, среди мужчин, украинскую границу пересекают водители. Среди 55 тыс. украинцев, которые получили отказ в пересечении границы, значительную часть также составляют водители, которые не смогли подтвердить цель поездки.

Перед Рождеством пассажиропоток на границе увеличился на 15%, особенно в направлении выезда. Больше всего очередей в «Краковце», «Шегинях» и «Рава-Русской», менее загружены «Смильница», «Грушев» и «Угринов».

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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