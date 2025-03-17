На границе со Словакией ограничат движение грузовиков: что известно
Киев • УНН
С 17 по 19 марта в пункте пропуска «Вишне-Немецкое – Ужгород» частично ограничат движение грузовиков. Причина – техническое обслуживание осевых весов.
С 17 по 19 марта в пункте пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" на словацко-украинской границе частично ограничат движение грузовиков. Причина - техническое обслуживание осевых весов. Об этом сообщила Гостаможслужба в понедельник, пишет УНН.
В словацком пункте пропуска "Вишне-Немецкое" ограничат движение грузовиков из-за ремонта
Как указано, движение грузового транспорта ограничат частично с 17 по 19 марта из-за проведения словацкой стороной технического обслуживания осевых весов.
По информации словацкой таможни, ремонтные работы будут осуществляться на одной из полос движения, на которой будут установлены временные дорожные знаки.
Водителей грузовиков призывают быть внимательными, соблюдать указания работников таможни и полиции, а также ориентироваться на временные дорожные знаки.
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