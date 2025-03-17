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На кордоні зі Словаччиною обмежать рух вантажівок: що відомо

Київ • УНН

 • 17240 перегляди

З 17 по 19 березня у пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» частково обмежать рух вантажівок через ремонт.

На кордоні зі Словаччиною обмежать рух вантажівок: що відомо

З 17 по 19 березня у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке - Ужгород" на словацько-українському кордоні частково обмежать рух вантажівок. Причина - технічне обслуговування осьових ваг. Про це повідомила Держмитслужба у понеділок, пише УНН.

У словацькому пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке" обмежать рух вантажівок через ремонт

- повідомили у митній службі.

Як вказано, рух вантажного транспорту обмежать частково з 17 по 19 березня через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг.

За інформацією словацької митниці, ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху, на якій буде встановлено тимчасові дорожні знаки.

Водіїв вантажівок закликають бути уважними, дотримуватися вказівок працівників митниці та поліції, а також орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки.

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах - ДПСУ27.02.25, 13:49 • 23970 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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