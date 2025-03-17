На границе с Венгрией приостановят таможенный контроль на пункте пропуска “Косино”: что известно

Во вторник, 18 марта, на несколько часов приостановят таможенный контроль на пункте пропуска "Косино - Барабаш" вблизи границы с Венгрией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Завтра, 18 марта, с 12:00 до 16:00 в пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией не будет осуществляться пропуск лиц и транспортных средств из-за подключения системы бесперебойного питания - сообщили в ГПСУ.

Напомним

В пункте пропуска "Шегини" началась реконструкция. До мая оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.