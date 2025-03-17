На кордоні з Угорщиною призупинять митний контроль на пункті пропуску “Косино”: що відомо

У вівторок, 18 березня, на кілька годин призупинять митний контроль на пункті пропуску "Косино - Барабаш" поблизу кордону з Угорщиною. Про це пише УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

Завтра, 18 березня, з 12:00 до 16:00 у пункті пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною не здійснюватиметься пропуск осіб та транспортних засобів через підключення системи безперебійного живлення - повідомили в ДПСУ.

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У пункті пропуску "Шегині" розпочалася реконструкція. До травня оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.