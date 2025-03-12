У пункті пропуску "Шегині" до травня сповільнять оформлення вантажів: названо причину
Київ • УНН
З 13 березня по 10 травня 2025 року у пункті пропуску "Шегині" триватиме реконструкція. Оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, тож варто планувати альтернативні маршрути.
У пункті пропуску "Шегині" завтра розпочнеться реконструкція. До травня оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі
Українцям рекомендують заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу.
Пункт пропуску "Шегині" 11 березня сповільнить роботу на вантажному напрямку: чому10.03.25, 17:12 • 16622 перегляди