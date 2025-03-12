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У пункті пропуску "Шегині" до травня сповільнять оформлення вантажів: названо причину

Київ • УНН

 • 30532 перегляди

З 13 березня по 10 травня 2025 року у пункті пропуску "Шегині" триватиме реконструкція. Оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, тож варто планувати альтернативні маршрути.

У пункті пропуску "Шегині" до травня сповільнять оформлення вантажів: названо причину

У пункті пропуску "Шегині" завтра розпочнеться реконструкція. До травня оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі 

- зазначено у повідомленні.

Українцям рекомендують заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу.

Пункт пропуску "Шегині" 11 березня сповільнить роботу на вантажному напрямку: чому10.03.25, 17:12 • 16622 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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