В пункте пропуска "Шегини" до мая замедлят оформление грузов: названа причина
Киев • УНН
С 13 марта по 10 мая 2025 года в пункте пропуска "Шегини" будет продолжаться реконструкция. Оформление грузов будет происходить в замедленном режиме, поэтому стоит планировать альтернативные маршруты.
В пункте пропуска "Шегини" завтра начнется реконструкция. До мая оформление грузов будет происходить в замедленном режиме, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
С 13 марта до 10 мая 2025 года из-за реконструкции пункта пропуска оформление грузов будет происходить в замедленном режиме
Украинцам рекомендуют заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости.
Пункт пропуска "Шегини" 11 марта замедлит работу на грузовом направлении: почему10.03.25, 17:12 • 16616 просмотров