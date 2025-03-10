Пункт пропуска "Шегини" 11 марта замедлит работу на грузовом направлении: почему
Киев • УНН
В пункте пропуска "Шегини" 11 марта с 11:00 до 14:00 будут проводиться реконструкционные работы. Пропускные операции на грузовом направлении будут осуществляться в замедленном режиме.
Завтра на пункте пропуска "Шегини" на несколько часов замедлятся пропускные операции в грузовом направлении, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
В связи с проведением реконструкционных работ пропускные операции в грузовом направлении будут осуществляться в замедленном режиме
Время проведения работ, по данным пограничников, 11 марта 2025 года, с 11:00 до 14:00.
Граждан призвали учесть информацию при планировании поездки.
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