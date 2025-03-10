Пункт пропуску "Шегині" 11 березня сповільнить роботу на вантажному напрямку: чому
Київ • УНН
У пункті пропуску "Шегині" 11 березня з 11:00 до 14:00 будуть проводитись реконструкційні роботи. Пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі.
Завтра у пункті пропуску "Шегині" на кілька годин сповільняться пропускні операції на вантажному напрямку, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі
Час проведення робіт, за даними прикордонників, 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00.
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