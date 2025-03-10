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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33549 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Пункт пропуску "Шегині" 11 березня сповільнить роботу на вантажному напрямку: чому

Київ • УНН

 • 16622 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" 11 березня з 11:00 до 14:00 будуть проводитись реконструкційні роботи. Пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі.

Пункт пропуску "Шегині" 11 березня сповільнить роботу на вантажному напрямку: чому

Завтра у пункті пропуску "Шегині" на кілька годин сповільняться пропускні операції на вантажному напрямку, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі 

Час проведення робіт, за даними прикордонників, 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00.

Громадян закликали врахувати інформацію при плануванні подорожі.

Чому митцям та медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон - відповідь прикордонників10.03.25, 12:39 • 15582 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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