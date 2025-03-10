Пункт пропуску "Шегині" 11 березня сповільнить роботу на вантажному напрямку: чому

Завтра у пункті пропуску "Шегині" на кілька годин сповільняться пропускні операції на вантажному напрямку, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі

Час проведення робіт, за даними прикордонників, 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00.

Громадян закликали врахувати інформацію при плануванні подорожі.

Чому митцям та медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон - відповідь прикордонників