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Чому митцям та медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон - відповідь прикордонників

Київ • УНН

 • 15582 перегляди

ДПСУ може відмовити у перетині кордону митцям та медійникам через непідтвердження мети поїздки. Прикордонники контактуватимуть з організаторами заходів для перевірки правдивості запрошень.

Чому митцям та медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон - відповідь прикордонників

Через непідтвердження мети поїздки медійникам та митцям може бути відмовлено в перетині державного кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Окрема умова - це підтвердження мети поїздки. Якщо раптом з’ясується, що людина їде не на той захід, куди йому делегує можливість перетину кордону Міністерство культури, то через непідтвердження мети поїздки може бути відмовлено в перетині державного кордону

- розповів Демченко.

Також Демченко, коментуючи, як ДПСУ буде перевіряти правдивість мети перетину кордону для участі в конкретному заході, заявив, що прикордонники можуть контактувати з організаторами для уточнення, чи відбувається такий захід й чи запрошувалася туди відповідна людина, а у самої особи запитувати, що вона буде робити за кордоном.

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Доповнення

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину кордону митцями та медійниками.

Для перетину кордону може бути надана низка документів.

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Анна Мурашко

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