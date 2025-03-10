Чому митцям та медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон - відповідь прикордонників

Через непідтвердження мети поїздки медійникам та митцям може бути відмовлено в перетині державного кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Окрема умова - це підтвердження мети поїздки. Якщо раптом з’ясується, що людина їде не на той захід, куди йому делегує можливість перетину кордону Міністерство культури, то через непідтвердження мети поїздки може бути відмовлено в перетині державного кордону - розповів Демченко.

Також Демченко, коментуючи, як ДПСУ буде перевіряти правдивість мети перетину кордону для участі в конкретному заході, заявив, що прикордонники можуть контактувати з організаторами для уточнення, чи відбувається такий захід й чи запрошувалася туди відповідна людина, а у самої особи запитувати, що вона буде робити за кордоном.

Виїзд митців та медійників за кордон: у Мінкульті розповіли, коли може розпочатися видача листів сприяння

Доповнення

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину кордону митцями та медійниками.

Для перетину кордону може бути надана низка документів.

Понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкульту, не повернулися в Україну торік