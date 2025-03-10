Почему деятелям исскуства и медийщикам могут отказать в выезде за границу - ответ пограничников
Киев • УНН
ГПСУ может отказать в пересечении границы художникам и медийщикам из-за неподтверждения цели поездки. Пограничники будут контактировать с организаторами мероприятий для проверки подлинности приглашений.
Из-за неподтверждения цели поездки медийщикам и деятелям исскуства может быть отказано в пересечении государственной границы. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Отдельное условие - это подтверждение цели поездки. Если вдруг выяснится, что человек едет не на то мероприятие, на которое ему делегирует возможность пересечения границы Министерство культуры, то из-за неподтверждения цели поездки может быть отказано в пересечении государственной границы
Также Демченко, комментируя, как ГПСУ будет проверять правдивость цели пересечения границы для участия в конкретном мероприятии, заявил, что пограничники могут контактировать с организаторами для уточнения, проходит ли такое мероприятие и приглашалась ли туда соответствующая персона, а у самой личности спрашивать, что она будет делать за границей.
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Дополнение
Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения границы художниками и медийщиками.
Для пересечения границы может быть предоставлен ряд документов.
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