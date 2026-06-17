На границе с Румынией приостановил работу один из пунктов пропуска - что нужно знать
Киев • УНН
На границе с Румынией временно не работает пункт пропуска Халмеу - Дяково. Возобновление движения для транспорта и граждан ожидается после 14:00.
На границе Украины с Румынией временно прекратили пропуск в пункте пропуска "Халмеу - Дяково", сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.
Детали
"По информации румынской стороны, в пункте пропуска "Халмеу - Дяково" временно приостановлено осуществление пропускных операций для граждан и транспортных средств", - говорится в сообщении.
Предварительно возобновление работы пункта пропуска ожидается в 14:00.
Путешественников призвали учитывать эту информацию при планировании поездок за границу и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты на данный момент.
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