На границе с Румынией приостановил работу один из пунктов пропуска - что нужно знать

На границе Украины с Румынией временно прекратили пропуск в пункте пропуска "Халмеу - Дяково", сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.

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"По информации румынской стороны, в пункте пропуска "Халмеу - Дяково" временно приостановлено осуществление пропускных операций для граждан и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Предварительно возобновление работы пункта пропуска ожидается в 14:00.

Путешественников призвали учитывать эту информацию при планировании поездок за границу и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты на данный момент.

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