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На границе с Румынией приостановил работу один из пунктов пропуска - что нужно знать

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

На границе с Румынией временно не работает пункт пропуска Халмеу - Дяково. Возобновление движения для транспорта и граждан ожидается после 14:00.

На границе с Румынией приостановил работу один из пунктов пропуска - что нужно знать

На границе Украины с Румынией временно прекратили пропуск в пункте пропуска "Халмеу - Дяково", сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.

Детали

"По информации румынской стороны, в пункте пропуска "Халмеу - Дяково" временно приостановлено осуществление пропускных операций для граждан и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Предварительно возобновление работы пункта пропуска ожидается в 14:00.

Путешественников призвали учитывать эту информацию при планировании поездок за границу и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты на данный момент.

На границе с Румынией ограничат проезд в пункте пропуска "Солотвино" - что нужно знать05.06.26, 11:17 • 10138 просмотров

Юлия Шрамко

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