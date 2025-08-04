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На границе с Польшей нет света в ПП "Краковец", уже есть очереди - пограничники

Киев • УНН

 • 72 просмотра

На пункте пропуска "Краковец" временно отсутствует электроснабжение, что привело к приостановке пропуска лиц и транспорта в обоих направлениях. Специалисты работают над восстановлением электропитания.

На границе с Польшей нет света в ПП "Краковец", уже есть очереди - пограничники

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" временно отсутствует электроснабжение, приостановлен пропуск людей и транспорта в обоих направлениях, уже есть очереди, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через пункт пропуска "Краковец". В пункте пропуска "Краковец" временно отсутствует электроснабжение, в связи с чем пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях сейчас приостановлен

- сообщили пограничники в соцсетях.

Отмечается, что специалисты уже работают над восстановлением электропитания.

"По состоянию на 10:00: на выезд из Украины ожидает 30 автомобилей, на въезд в Украину – 60 авто", - сообщили в ГПСУ.

Путешественников призвали учитывать эту информацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.

Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Ягодин": что нужно знать02.08.25, 09:24 • 4027 просмотров

Юлия Шрамко

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