Пункт пропуску "Краківець" призупинив роботу через відсутність світла, є черги - прикордонники
Київ • УНН
На пункті пропуску "Краківець" тимчасово відсутнє електропостачання, що призвело до призупинення пропуску осіб та транспорту в обох напрямках. Фахівці працюють над відновленням електроживлення.
На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово відсутнє електропостачання, призупинено пропуск людей та транспорту в обох напрямках, уже є черги, повідомили у понеділок у Держприкордонслужбі, пише УНН.
До уваги громадян, які планують перетинати кордон через пункт пропуску "Краківець". У пункті пропуску "Краківець" тимчасово відсутнє електропостачання, у зв’язку з чим пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках наразі призупинено
Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електроживлення.
"Станом на 10:00: на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 авто", - повідомили в ДПСУ.
Мандрівників закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.
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