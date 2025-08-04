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Пункт пропуску "Краківець" призупинив роботу через відсутність світла, є черги - прикордонники

Київ • УНН

 • 20 перегляди

На пункті пропуску "Краківець" тимчасово відсутнє електропостачання, що призвело до призупинення пропуску осіб та транспорту в обох напрямках. Фахівці працюють над відновленням електроживлення.

Пункт пропуску "Краківець" призупинив роботу через відсутність світла, є черги - прикордонники

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово відсутнє електропостачання, призупинено пропуск людей та транспорту в обох напрямках, уже є черги, повідомили у понеділок у Держприкордонслужбі, пише УНН.

До уваги громадян, які планують перетинати кордон через пункт пропуску "Краківець". У пункті пропуску "Краківець" тимчасово відсутнє електропостачання, у зв’язку з чим пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках наразі призупинено

- повідомили прикордонники у соцмережах.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електроживлення.

"Станом на 10:00: на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 авто", - повідомили в ДПСУ.

Мандрівників закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.

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Юлія Шрамко

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