На главной площади столицы Чехии дети зачитали стихи Тараса Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В столице Чехии Праге по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялись несколько символических акций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Представители посольства Украины в Чехии и несколько десятков детей с украинской субботней школы "Эрудит" вместе со своими родителями собрались возле памятника Тарасу Шевченко на площади Кинских, где состоялось торжественное возложение цветов, а также конкурсы для детей.
Посольство подготовило для детей мольберты с раскрасками от Национального музея Тараса Шевченко. Дети могли сами дорисовать портрет Кобзаря или дом, где прошло его детство.
Ученики принесли к памятнику работы Александра Грехова: переосмыслены портреты поэта в различных современных образах массовой культуры.
Для учащихся школы также устроили квест по городу под названием "Мы помним тебя, Кобзарь", - командную интеллектуальную игру, которая шаг за шагом, путем правильных ответов было привести школьников в конечные пункты - памятника Шевченко, а также "Пражского площади" на Староместской площади.
"Мы сегодня устроили день вне школы для того, чтобы ближе познакомить наших детей с Тарасом Шевченко, и главное, чтобы им что-то отложилось в голове. Чтобы они понимали, что это не просто там какой-то гений - это человек, который больше даже подходит современности, чем минулости ", - поделилась мыслями с Радио Свобода Наталья Соловчук, учительница начальных классов украинской субботней школы" Эрудит ".
В завершение в рамках еженедельного евромайдан на Староместской площади в Праге дети зачитывали "Завещание" Шевченко английском, чешском и польском языках.
Вечером по случаю 205-й годовщины Общество украинский в Чехии "Берегиня" и детский коллектив "Свиточ" проводят вечер памяти Тараса Шевченко в Доме нацменьшинств Праги.
Как сообщал УНН, Порошенко вручил в Каневе Шевченковские премии.