На головній площі столиці Чехії діти зачитали вірші Тараса Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У столиці Чехії Празі з нагоди відзначення 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулися кілька символічних акцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Представники посольства України в Чехії і кілька десятків дітей із української суботньої школи “Ерудит” разом зі своїми батьками зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку на площі Кінських, де відбулося урочисте покладання квітів, а також конкурси для дітей.
Посольство підготувало для дітей мольберти з розмальовками від Національного музею Тараса Шевченка. Діти могли самі домалювати портрет Кобзаря чи хату, де минуло його дитинство.
Учні принесли до пам’ятника роботи Олександра Грехова: переосмислені портрети поета в різних сучасних образах масової культури.
Для учнів школи також влаштували квест містом під назвою “Ми пам’ятаємо тебе, Кобзарю”, — командну інтелектуальну гру, яка крок за кроком, шляхом правильних відповідей мала привести школярів до кінцевих пунктів — пам’ятника Шевченкові, а також “Празького майдану” на Староміській площі.
“Ми сьогодні влаштували день поза школою для того, щоб ближче познайомити наших дітей із Тарасом Шевченком, і головне, щоб їм щось відклалося в голові. Щоб вони розуміли, що це не просто там якийсь геній — це людина, яка більше навіть пасує сучасності, ніж минулості”, — поділилася думками з Радіо Свобода Наталія Соловчук, учителька початкових класів української суботньої школи “Ерудит”.
На завершення в рамках щонедільного Євромайдану на Староміській площі у Празі діти зачитували “Заповіт” Шевченка англійською, чеською і польською мовами.
Увечері з нагоди 205-ї річниці Товариство українців у Чехії “Берегиня” і дитячий колектив “Світоч” проводять вечір пам’яті Тараса Шевченка в Будинку нацменшин Праги.
Як повідомляв УНН, Порошенко вручив у Каневі Шевченківські премії.