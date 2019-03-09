Порошенко вручив у Каневі Шевченківські премії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Письменники Богдан Горинь і Оксана Забужко, режисери Ростислав Держипільський і Роман Бондарчук отримали з рук Президента Петра Порошенка премії імені Тараса Шевченка в Каневі. Церемонія вручення відбулась біля пам’ятника Кобзарю під час візиту голови держави в Канів Черкаської області, передає кореспондент УНН.
"Я представляю лауреатів Шевченківської премії. Це мистецтвознавець, публіцист, колишній дисидент і в’язень радянських таборів Богдан Горинь. Письменниця і публіцистка з Шевченківським, бійцівським характером Оксана Забужко, керівник Національного академічного театру ім. Івана Франка (м. Івано-Франківськ), знаний режисер Ростислав Держипільський", - перелічив Порошенко.
Також премію отримали диригент Володимир Шейко, художник Василь Чебаник і наймолодший цьогорічний лауреат, режисер Роман Бондарчук.
Нагадаємо, Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів.