Оголошені лауреати нацпремії імені Шевченка

Результати голосування буде подано на затвердження президенту України. Премію традиційно вручатимуть на початку березня.

В номінації "Публіцистика, журналістика": Богдан Горинь та Оксана Забужко

Номінація "Музичне мистецтво": Володимир Шейко

"Візуальне мистецтво": Василь Чебаник

"Кіномистецтво": Роман Бондарчук

"Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський

Нагадаємо, лауреатами Шевченківської премії 2018 року стали Емма Андієвська, Сергій Плохій, Вікторія Польова, художник Павло Маков. Також премію отримали Володимир Тихий, Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський і Сергій Стеценко за серію стрічок, присвячених подіям Революції Гідності.

Зазначимо, як йдеться в указі Президента, розмір премії становить 240 тис. грн кожна.