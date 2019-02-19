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Оголошені лауреати нацпремії імені Шевченка

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку члена комітету Ростислава Семківа у Facebook.

Результати голосування буде подано на затвердження президенту України. Премію традиційно вручатимуть на початку березня.

В номінації "Публіцистика, журналістика": Богдан Горинь та Оксана Забужко

Номінація "Музичне мистецтво": Володимир Шейко

"Візуальне мистецтво": Василь Чебаник

"Кіномистецтво": Роман Бондарчук

"Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський

Нагадаємо, лауреатами Шевченківської премії 2018 року стали Емма Андієвська, Сергій Плохій, Вікторія Польова, художник Павло Маков. Також премію отримали Володимир Тихий, Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський і Сергій Стеценко за серію стрічок, присвячених подіям Революції Гідності.

Зазначимо, як йдеться в указі Президента, розмір премії становить 240 тис. грн кожна.

Українські Національні Новини

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