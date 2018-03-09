Президент нагородив вісьмох лауреатів Шевченківської премії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Петро Порошенко в Києві у п’ятницю урочисто вручив премію імені Тараса Шевченка восьми лауреатам, передає УНН.
“Я вітаю рішення про присудження національної премії імені Тараса Шевченка 2018 року. Підписаний мною указ свідчить про те, що я його повністю підтримав”, — сказав П.Порошенко.
Лауреатами Шевченківської премії 2018 року стали Емма Андієвська (за збірки “Міста-валети”, “Бездзигарний час”, “Шухлядні краєвиди”, “Маратонський біг” і “Щодення: перископи”), Сергій Плохій (дослідження “Брама Європи”), Вікторія Польова (хорова симфонія на канонічні тексти “Світлі піснеспіви”), художник Павло Маков. Також премію отримали Володимир Тихий, Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський і Сергій Стеценко за серію стрічок, присвячених подіям Революції Гідності.
Зазначимо, як йдеться в указі Президента, розмір премії становить 240 тисяч гривень кожна.
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