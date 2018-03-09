Президент наградил восьмерых лауреатов Шевченковской премии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38558 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54083 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57633 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102123 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93207 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103689 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110707 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116987 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122511 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133921 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент наградил восьмерых лауреатов Шевченковской премии

Президент наградил восьмерых лауреатов Шевченковской премии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Петр Порошенко в Киеве в пятницу торжественно вручил премию имени Тараса Шевченко восьми лауреатам, передает УНН.

“Я приветствую решение о присуждении национальной премии имени Тараса Шевченко 2018 года. Подписанный мной указ свидетельствует о том, что я его полностью поддержал”, — сказал П.Порошенко.

Лауреатами Шевченковской премии 2018 года стал Эмма Андиевская (за сборники “Міста-валети”, “Бездзигарний час”, “Шухлядні краєвиди”, “Маратонський біг” і “Щодення: перископи”), Сергей Плохий (исследование “Врата Европы”), Виктория Полевая (хоровая симфония на канонические тексты “Светлые песнопения”), художник Павел Маков. Также премию получили Владимир Тихий, Юрий Грузинов, Ярослав Пилунский и Сергей Стеценко за серию лент, посвященных событиям Революции Достоинства.

Отметим, как говорится в указе Президента, размер премии составляет 240 тысяч гривен каждая.

Как сообщал УНН, ко дню рождения Кобзаря архив СБУ представит рассекреченные документы.

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