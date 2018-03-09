Президент наградил восьмерых лауреатов Шевченковской премии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Петр Порошенко в Киеве в пятницу торжественно вручил премию имени Тараса Шевченко восьми лауреатам, передает УНН.
“Я приветствую решение о присуждении национальной премии имени Тараса Шевченко 2018 года. Подписанный мной указ свидетельствует о том, что я его полностью поддержал”, — сказал П.Порошенко.
Лауреатами Шевченковской премии 2018 года стал Эмма Андиевская (за сборники “Міста-валети”, “Бездзигарний час”, “Шухлядні краєвиди”, “Маратонський біг” і “Щодення: перископи”), Сергей Плохий (исследование “Врата Европы”), Виктория Полевая (хоровая симфония на канонические тексты “Светлые песнопения”), художник Павел Маков. Также премию получили Владимир Тихий, Юрий Грузинов, Ярослав Пилунский и Сергей Стеценко за серию лент, посвященных событиям Революции Достоинства.
Отметим, как говорится в указе Президента, размер премии составляет 240 тысяч гривен каждая.
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