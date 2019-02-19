Объявлены лауреаты нацпремии имени Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу члена комитета Ростислава Семкива в Facebook.
Результаты голосования будут представлены на утверждение президенту Украины. Премию традиционно будут вручать в начале марта.
В номинации "Публицистика, журналистика": Богдан Горынь и Оксана Забужко
Номинация "Музыкальное искусство": Владимир Шейко
"Визуальное искусство": Василий Чебаник
"Киноискусство": Роман Бондарчук
"Театральное искусство": Ростислав Держипильский
Напомним, лауреатами Шевченковской премии 2018 года стал Эмма Андиевская, Сергей Плохий, Виктория Полевая, художник Павел Маков. Также премию получили Владимир Тихий, Юрий Грузинов, Ярослав Пилунский и Сергей Стеценко за серию картин, посвященных событиям Революции Достоинства.
Отметим, как говорится в указе Президента, размер премии составляет 240 тыс. грн каждая.