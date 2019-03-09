Порошенко вручил в Каневе Шевченковские премии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Писатели Богдан Горынь и Оксана Забужко, режиссеры Ростислав Держипильский и Роман Бондарчук получили из рук Президента премии имени Тараса Шевченко. Церемония вручения состоялась у памятника Кобзарю в Каневе во время визита Петра Порошенко государства в Канев Черкасской области, передает корреспондент.
"Я представляю лауреатов Шевченковской премии. Это искусствовед, публицист, бывший диссидент и узник советских лагерей Богдан Горынь. Писательница и публицист с Шевченковским, бойцовским характером Оксана Забужко, руководитель Национального академического театра им. Ивана Франко (г. Ивано-Франковск), известный режиссер Ростислав Держипильский", - перечислил Порошенко.
Также премию получили дирижер Владимир Шейко, художник Василий Чебаник и самый молодой нынешний лауреат, режиссер Роман Бондарчук.
Напомним, Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов.