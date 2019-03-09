Порошенко вручил в Каневе Шевченковские премии

КИЕВ. 9 марта. УНН. Писатели Богдан Горынь и Оксана Забужко, режиссеры Ростислав Держипильский и Роман Бондарчук получили из рук Президента премии имени Тараса Шевченко. Церемония вручения состоялась у памятника Кобзарю в Каневе во время визита Петра Порошенко государства в Канев Черкасской области, передает корреспондент.