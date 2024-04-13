На главу Херсонской ОВА Прокудина организовали покушение, подозреваемый задержан - глава СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина с использованием вражеского беспилотника, в корректировке которого подозревается местный житель, который был задержан 10 апреля. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей 12 апреля, пишет УНН.

Один из свежих примеров. Недавно состоялась реализация в Херсонской области. Как раз рядом со мной находится губернатор - господин Прокудин. Значит, местный житель, негодяй, который нами был задержан 10 апреля, организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на господина Прокудина. С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение, которое осуществлял этот негодяй. Он и корректировал огонь, по сути, по машине господина Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон за счет наших РЭБов посажен своевременно - сказал Малюк.

По его словам, кроме этого есть "еще 12 эпизодов - это работа и по военным, и по ОПК, и по в целом обстановке внутри Херсонской области".

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