На главу Херсонской ОВА Прокудина организовали покушение, подозреваемый задержан - глава СБУ

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До 5 миллионов серьезного оружия могло оказаться на руках у украинцев - глава МВД
В Украине на руках у населения находится от 1 до 5 миллионов единиц серьезного оружия, включая автоматические винтовки, гранаты и мины.
"Ежесуточно отражают по несколько атак россиян": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки
Украинские войска отбили несколько российских атак вблизи Белогоровки, а районы Макеевки и Невского попали под вражеский минометный, артиллерийский обстрел.
Вуз в оккупированном Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов - ОВА
На оккупированных территориях университет в Луганске готов за 256 часов подготовить пропагандистские кадры для школьников, "перепрофилировав" учителей украинского языка на преподавание русского.
В Донецкой области оккупанты убили еще двух жителей, 8 ранили
12 апреля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области и ранили еще 8, в результате чего общее количество гражданских лиц, погибших в регионе с 24 февраля 2022 года, достигло 1912, а раненых - 4796.
россияне ночью ударили из минометов по Сумской области
Ночью россияне обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, зафиксировано восемь взрывов минометов.
российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения
12-13 апреля около 20 населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, Волчанск и другие, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего 9 гражданских лиц были ранены, 1 погиб, а также было повреждено много зданий и транспортных средств.
рф продолжает обстреливать жилые районы Херсонщины: 7 человек получили ранения
В Херсонской области российские войска атаковали жилые районы, повредив здания и ранив 7 человек.
российская артиллерия наносит удары по Днепропетровской области, жертв среди мирного населения нет
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, целями которых стали Покровская поселковая громада и Марганец, выпустив всего 15 снарядов, но жертв среди мирного населения нет.
россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет
Ночью россияне обстреляли Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.