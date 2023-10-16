Вместе с оккупантами пытали украинцев на Херсонщине: СБУ сообщила о подозрении 57 предателям
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Установлены личности еще 57 коллаборационистов, вступивших в созданное агрессором «главное управление мвс рф Херсонской области». Предателям сообщили о подозрении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Кадровые сотрудники фсб набирали людей в ряды оккупационного органа, после чего коллаборационистам выдавали «удостоверения» и форменную одежду российского образца, а также огнестрельное оружие. Это позволяло им свободно передвигаться по захваченной части Херсонщины и проводить карательные мероприятия против местных жителей.
Во время таких «рейдов» российские оккупанты вместе со своими приспешниками похищали людей и отвозили их в российские застенки, где происходили жестокие пытки. Таким образом россияне фабриковали «дела» против украинцев, которых пытались склонить к сотрудничеству с врагом или признать себя причастными к партизанскому движению.
На основании задокументированных преступлений сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) 57 «должностным лицам» карательного органа рф.
Поскольку разоблаченные коллаборационисты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.
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