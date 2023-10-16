В Херсоні зрадниця корегувала ворожі атаки: СБУ повідомила їй про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. СБУ викрила ще одну агентку рф, яка з особистого бажання допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року самостійно запропонувала ворогу свою допомогу у війні проти України.
Після обстрілів рф зловмисниця фіксувала місця «прильотів» та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний «звіт» агресору.
За цими даними загарбники могли коригувати свої атаки по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.
Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.
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