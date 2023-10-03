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На Київщині СБУ викрила колаборантку, яка працювала на рф під час окупації Херсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. СБУ викрила ще одну чиновницю, яка добровільно пішла на співпрацю з рф на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Фігуранткою виявилась колишня завідувачка одного з місцевих відділів ДУ “Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Після захоплення регіону вона однією з перших підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу в поширенні кремлівського режиму на захопленій території.

За це у червні 2022 року її призначили очільницею “санепідемстанції” в окупованому на той час Бериславі.

На цій “посаді” вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські “зарплати” і лояльне ставлення з боку загарбників. У разі незгоди — колаборантка погрожувала своїм підлеглим “заявляти” до каральних органів рф, як про учасників руху опору.

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Після звільнення регіону зловмисниця втекла до одного із селищ Білоцерківського району на Київщині, де намагалась “залягти на дно”, щоб уникнути правосуддя. Однак, контррозвідники СБУ все одно встановили її місцезнаходження.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

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