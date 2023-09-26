Священник УПЦ (МП) у Херсоні торгував російською зброєю - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила у вівторок, що затримала у Херсоні священника УПЦ (МП), який торгував російською зброєю та боєприпасами, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу, передає УНН.
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Як повідомляється, затримано настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них - прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.
Співробітники СБУ, як повідомляється, затримали його «на гарячому» – на спробі продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими. У «доповнення» до цих ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7, вказали у спецслужбі.
"Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті", - зазначили у СБУ.
За повідомленням СБУ, встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах.
Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні, як повідомляється, вилучили 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів. Другий схрон, як вказано, був у підвалі 9-поверхового будинку. Там священник зберігав, за даними СБУ, кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими, 3 бойові гранати Ф-1, майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд відправив його під арешт. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.
"Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ", - повідомили у спецслужбі.
Нагадаємо
Правоохоронці знайшли ще два схрони зі зброєю рашистів у Херсоні та на Дніпропетровщині.