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Священник УПЦ (МП) у Херсоні торгував російською зброєю - СБУ

Священник УПЦ (МП) у Херсоні торгував російською зброєю - СБУ

Київ • УНН

 • 203201 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила у вівторок, що затримала у Херсоні священника УПЦ (МП), який торгував російською зброєю та боєприпасами, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, затримано настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них - прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.

Співробітники СБУ, як повідомляється, затримали його «на гарячому» – на спробі продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими. У «доповнення» до цих ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7, вказали у спецслужбі.

"Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті", - зазначили у СБУ.

За повідомленням СБУ, встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні, як повідомляється, вилучили 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів. Другий схрон, як вказано, був у підвалі 9-поверхового будинку. Там священник зберігав, за даними СБУ, кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими, 3 бойові гранати Ф-1, майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд відправив його під арешт. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

"Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ", - повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо

Правоохоронці знайшли ще два схрони зі зброєю рашистів у Херсоні та на Дніпропетровщині.

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