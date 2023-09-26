Священник УПЦ (МП) в Херсоне торговал российским оружием - СБУ

Детали

Как сообщается, задержан настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Херсонской области. Задокументировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в двух тайниках. Один из них - прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

Сотрудники СБУ, как сообщается, задержали его «с поличным» – на попытке продать два переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла» с комплектующими. В «дополнение» к этим ПЗРК священник «предлагал» приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7, указали в спецслужбе.

"Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тыс. в гривневом эквиваленте", - отметили в СБУ.

По сообщению СБУ, установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах.

При осмотре схрона на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне, как сообщается, изъяли 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов. Второй схрон, как указано, был в подвале 9-этажного дома. Там священник хранил, по данным СБУ, пулемет и автомат Калашникова с комплектующими, 3 боевые гранаты Ф-1, почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд отправил его под арест. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

"Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ", - сообщили в спецслужбе.

Напомним

Правоохранители нашли еще два схрона с оружием рашистов в Херсоне и в Днепропетровской области.