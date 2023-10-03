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На Киевщине СБУ разоблачила коллаборационистку, которая работала на рф во время оккупации Херсона

На Киевщине СБУ разоблачила коллаборационистку, которая работала на рф во время оккупации Херсона

Киев • УНН

 • 1166959 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. СБУ разоблачила еще одну чиновницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с рф в период временной оккупации правобережной части Херсонской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Фигуранткой оказалась бывшая заведующая одного из местных отделов ГУ “Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней”.

После захвата региона она одной из первых поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима на захваченной территории.

За это в июне 2022 года её назначили главой “санэпидемстанции” в оккупированном в то время Бериславе.

На этой “должности” она заставляла своих бывших подчиненных вступать в ряды вражеского псевдоучреждения. В фейковом медучреждении она обещала российские “зарплаты” и лояльное отношение со стороны захватчиков. В случае несогласия — коллаборантка угрожала своим подчиненным “заявлять” в карательные органы рф о них, как об участниках движения сопротивления.

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После освобождения региона злоумышленница сбежала в один из поселков Белоцерковского района Киевской области, где пыталась “залечь на дно”, чтобы избежать правосудия. Однако, контрразведчики СБУ все равно установили ее местонахождение.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

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