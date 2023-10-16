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В Херсоне предательница корректировала вражеские атаки: СБУ сообщила ей о подозрении

Киев • УНН

 • 308941 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. СБУ разоблачила еще одну агентку рф, которая по личному желанию помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

В Херсоне предательница корректировала вражеские атаки: СБУ сообщила ей о подозрении

Детали

По данным следствия, российской агенткой оказалась местная жительница, которая с июня этого года самостоятельно предложила врагу свою помощь в войне против Украины.

После обстрелов рф злоумышленница фиксировала места «прилетов» и их последствия, а затем отправляла соответствующий «отчет» агрессору.

По этим данным захватчики могли корректировать свои атаки по критической, социальной и жилой инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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