Разом з окупантами катували українців на Херсонщині: СБУ повідомила про підозру 57 зрадникам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Встановлено особи ще 57 колаборантів, які вступили до створеного агресором «головного управління мвс рф Херсонської області». Зрадникам повідомили про підозру. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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Кадрові співробітники фсб набирали людей до лав окупаційного органу, після чого колаборантам видавали «посвідчення» та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю. Це дозволяло їм вільно пересуватися по захопленій частині Херсонщини та проводити каральні заходи проти місцевих жителів.
Під час таких «рейдів» російські окупанти разом зі своїми поплічниками викрадали людей та відвозили їх у російські катівні, де відбувалися жорстокі тортури. Таким чином росіяни фабрикували «справи» проти українців, яких намагалися схилити до співпраці з ворогом або визнати себе причетними до партизанського руху.
На підставі задокументованих злочинів повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) 57 «посадовцям» карального органу рф.
Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.
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