На фронте зафиксировано более 60 атак, наиболее активно враг действует на Константиновском направлении - Генштаб

Эксклюзив
14:21
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
12:53
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Шиитские союзники Ирана усиливают атаки против США и Израиля, несмотря на ослабление после Газы13 марта, 04:58
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию09:57
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца12:24
публикации
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
14:21 • 2550 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 14947 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 30216 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 33933 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 89523 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 10810 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 30217 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 27279 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 26936 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 25071 просмотра
На фронте зафиксировано более 60 атак, наиболее активно враг действует на Константиновском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Генштаб зафиксировал наибольшую активность врага на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Продолжаются обстрелы Сумщины и авиаудары.

На фронте зафиксировано более 60 атак, наиболее активно враг действует на Константиновском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак агрессора уже составляет 66. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Искрисковщина, Толстодубово, Бессалевка, Степановка, Прогресс, Рогизное, Коренек, Нововасильевка, Бачевск, Малушино, Горки 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал трижды и совершил 85 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении атак противника не фиксировалось.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Лимана. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки и Закитного. Одно штурмовое действие продолжается.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Николаевки, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Затышок, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Муравка. Два боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в сторону Александрограда, Андреевки-Клевцового, Вишневого и Калиновского. Кроме того, Коломийцы подверглись авиаудару.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Зализничного, Мирного, Еленоконстантиновки и Варваровки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Любицкого, Копаней, Никильского, Широкого, Новоселовки и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается. 

На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Степногорска. Район Орехова подвергся авиаудару.

На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются, но был нанесен авиаудар по Приднепровскому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о более чем 860 потерях российских военных за сутки13.03.26, 07:20

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Украина