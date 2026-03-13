На фронте зафиксировано более 60 атак, наиболее активно враг действует на Константиновском направлении - Генштаб
Генштаб зафиксировал наибольшую активность врага на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Продолжаются обстрелы Сумщины и авиаудары.
С начала суток на фронте количество атак агрессора уже составляет 66. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Искрисковщина, Толстодубово, Бессалевка, Степановка, Прогресс, Рогизное, Коренек, Нововасильевка, Бачевск, Малушино, Горки
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал трижды и совершил 85 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении атак противника не фиксировалось.
На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Лимана. Одна атака продолжается.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки и Закитного. Одно штурмовое действие продолжается.
На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Николаевки, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Затышок, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Муравка. Два боестолкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в сторону Александрограда, Андреевки-Клевцового, Вишневого и Калиновского. Кроме того, Коломийцы подверглись авиаудару.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Зализничного, Мирного, Еленоконстантиновки и Варваровки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Любицкого, Копаней, Никильского, Широкого, Новоселовки и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Степногорска. Район Орехова подвергся авиаудару.
На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются, но был нанесен авиаудар по Приднепровскому.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
