Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Блогери
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Франція
Іран
Європа
Німеччина
Реклама
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення

На фронті зафіксували понад 60 атак, найактивніше ворог дає на Костянтинівському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Генштаб зафіксував найбільшу активність ворога на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Продовжуються обстріли Сумщини та авіаудари.

На фронті зафіксували понад 60 атак, найактивніше ворог дає на Костянтинівському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак агресора уже становить 66. Ворог активно діє на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Іскрисківщина, Товстодубове, Безсалівка, Степанівка, Прогрес, Рогізне, Кореньок, Нововасилівка, Бачівськ, Малушине, Гірки 

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував тричі та здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку атак противника не фіксувалося.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Лиману. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки та Закітного. Одна штурмова дія продовжується.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Муравка. Два боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у бік Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Вишневого та Калинівського. Крім того, Коломійці зазнали авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки та Варварівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Любицького, Копаней, Микильського, Широкого, Новоселівки та Чарівного. Одне боєзіткнення триває. 

На Оріхівському напрямку ворог атакував у напрямку Степногірська. Район Оріхова зазнав авіаудару.

На Придніпровському напрямку спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігаються, але було завдано авіаудару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Україна