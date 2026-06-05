На фронте зафиксировано 273 боестолкновения, интенсивнее всего враг давит на двух направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 273 боевых столкновения. По данным Генштаба, враг наиболее интенсивно давил на Покровском и Гуляйпольском направлениях, совершив в общей сложности 78 штурмов, а также применил против украинских позиций рекордные 9875 дронов-камикадзе и 289 КАБов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и совершил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 — из реактивных систем залпового огня — говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления и три артиллерийских средства противника.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, совершил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного.

На Купянском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед: в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Ковшаровки, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в сторону Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении противник штурмовал 13 раз, вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак, вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного, Нового Шахово.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Родинское, Александровка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал 10 раз, в районах Сичневого, Вороного, Тернового и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Варваровка, Святопетровка, Железнодорожное и в сторону Приволья, Рождествянки, Воздвижевки, Нового Запорожья, Косовцево, Цветкового, Староукраинки, Криничного, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два наступательных действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1550 оккупантов и более 2000 беспилотников