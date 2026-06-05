На фронте зафиксировано 273 боестолкновения, интенсивнее всего враг давит на двух направлениях - Генштаб

$44.350.0151.530.14
ukenru
4 июня, 19:34 • 20222 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 42881 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 36849 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 41872 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
4 июня, 14:32 • 40858 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
4 июня, 14:18 • 33774 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 57317 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 09:29 • 28508 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
4 июня, 08:49 • 30176 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
4 июня, 08:17 • 32340 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
77%
750мм
Популярные новости
Разницы в подходах США и Европы к войне в Украине уже нет — Лавров4 июня, 23:46 • 14146 просмотра
Конвейер для "Юных героев": оккупанты на ВОТ готовят украинских детей к российской армии — ЦНСPhoto5 июня, 00:20 • 10056 просмотра
россия повторно атаковала терминал Новой почты в Днепре - люди не пострадали5 июня, 00:54 • 17230 просмотра
Пентагон планирует отменить передачу ракет Tomahawk Германии из-за России — Politico01:27 • 10987 просмотра
Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД02:32 • 5148 просмотра
публикации
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 36580 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как это обнаружить4 июня, 16:02 • 34040 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 57318 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto4 июня, 11:35 • 44911 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto4 июня, 10:59 • 48872 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джо Байден
Иван Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 57749 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 103599 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 109483 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 143127 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 135518 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Кх-59
Техника

На фронте зафиксировано 273 боестолкновения, интенсивнее всего враг давит на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

За сутки произошло 273 боя, враг применил рекордные 9875 дронов-камикадзе. Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте зафиксировано 273 боестолкновения, интенсивнее всего враг давит на двух направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 273 боевых столкновения. По данным Генштаба, враг наиболее интенсивно давил на Покровском и Гуляйпольском направлениях, совершив в общей сложности 78 штурмов, а также применил против украинских позиций рекордные 9875 дронов-камикадзе и 289 КАБов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и совершил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 — из реактивных систем залпового огня

— говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления и три артиллерийских средства противника.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, совершил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного.

На Купянском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед: в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Ковшаровки, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в сторону Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении противник штурмовал 13 раз, вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак, вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного, Нового Шахово.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Родинское, Александровка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал 10 раз, в районах Сичневого, Вороного, Тернового и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Варваровка, Святопетровка, Железнодорожное и в сторону Приволья, Рождествянки, Воздвижевки, Нового Запорожья, Косовцево, Цветкового, Староукраинки, Криничного, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два наступательных действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1550 оккупантов и более 2000 беспилотников05.06.26, 07:44 • 2644 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Курская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Константиновка
Купянск